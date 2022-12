Weihnachtsmarkt in Hückeswagen Die Standortverlegung kommt gut an

Zu den größten Ausstellern zählte am Wochenende Andreas Kölsch, der überwiegend Kunstwerke aus Holz herstellt und verkauft. Den Stand nun an einem neuen Standplatz aufzubauen und zu bestücken, war für ihn eine neue logistische Herausforderung. „Von der Atmosphäre her ist es hier am schönsten, aber der Aufbau war nicht ganz so prickelnd, da es sich an der Zufahrt zum Schlossplatz staut“, sagte Kölsch. Ihm tat es besonders für die Einzelhändler leid, deren Geschäfte bisher durch die Laufkundschaft während des Hüttenzaubers profitieren konnten. Das sah Standbetreiber Alf Buchner ähnlich: „Natürlich ist es schöner, die Einzelhändler mit einzubinden.“ Es sei aber schon vor Jahren über die Standortfrage diskutiert worden, unter anderem per Umfrage.