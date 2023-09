Hückeswagener Trompeter spielt in Drahtzieherei Konzert von Salaputia Brass wird zum Heimspiel

Unter dem Motto „For your eyes only – Film in Concert“ präsentieren die zwölf Musiker ein Konzertprogramm, das beliebte und weltbekannte Filmmusiken in den Mittelpunkt rückt. „Die Band versteht es meisterhaft, die emotionale Verbindung zwischen Film und Musik zu schaffen und somit ein unvergessliches Hörerlebnis zu bieten“, heißt es in der Ankündigung. „Von den epischen Klängen von ‚Star Wars‘ über die mitreißende Melodie von ‚James Bond‘ bis hin zur abenteuerlichen Atmosphäre von ‚Pirates of the Caribbean‘ entführt Salaputia Brass das Publikum in die faszinierende Welt des Kinos.“