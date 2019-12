Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Treppenbauer wie Phoenix aus der Asche

Vertriebsleiterin Nina Stockebrand mit den arcus-Geschäftsführern Rüdiger Krumreihn (l.) und Hans-Peter Dörpinghaus an einer Treppe, die das kleine Unternehmen im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg herstellt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Besuch bei arcus Treppen in West 2 – die große Schreinerei besteht seit 35 Jahren, der verheerende Großbrand jährte sich jetzt zum 15. Mal.

Die erste Idee, nachdem die Schreinerei an der Industriestraße abgebrannt war: an gleicher Stelle wieder neu aufbauen. Ohnehin hatten die Geschäftsführer Rüdiger Krumreihn und Hans-Peter Dörpinghaus über eine Erweiterung an dieser Stelle nachgedacht, weil das Unternehmen längst an seine Grenzen stieß. Geplant war, das Gelände der benachbarten Autowerkstatt zu kaufen. Doch letztlich wäre der Wiederaufbau an der Industriestraße zu teuer geworden. Und da die Stadtverwaltung der Schreinerei ein Grundstück im nahe gelegenen Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg anbot, bot sich der Neubau des Unternehmens an anderer Stelle an.

15 Jahre und acht Tage ist es her, dass die Schreinerei an der Industriestraße abbrannte. Aus dem Drama von damals entwickelte sich für die arcus Treppen GmbH, die seit 35 Jahren besteht (s. Info-Kasten), am neuen Standort eine Erfolgsgeschichte. Denn die Anzahl der Mitarbeiter, die 2004 bei etwa 20 lag, hat sich mehr als verdoppelt auf annähernd 45. Ähnliches gilt für die Anzahl produzierter Treppen: Sie stieg von etwa 400 vor 15 Jahren – „2004 war bis dato unser stärkstes Jahr“, erzählt Dörpinghaus – auf aktuell etwa 800. Inzwischen ist die arcus Treppen GmbH nach Informationen ihrer beiden Geschäftsführer der größte Treppenbauer in NRW.

Info „Bogen“ gespannt vom Marktberg bis West 2 Die Firmenchronik 1980 gründete Rüdiger Krumreihn in der ehemaligen Werkstatt von Werner Abshoff am Marktberg die Schreinerei Abshoff und Partner. 1984 stieß Hans-Peter Dörpinghaus als Teilhaber hinzu – dieses Jahr gilt als offizielles Gründungsjahr der arcus Treppen GmbH. 1985 zog die Schreinerei nach Kleineichen, vier Jahre später an die Industriestraße in Wiehagen in die vorherige Werkstatt von Balzer und Behrla um. Nach dem Brand im Dezember 2004 wurde im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg (West 2) eine neue Produktionsstätte samt Treppenstudio errichtet und im September 2005 offiziell in Betrieb genommen. Der Name Weil die Schreinerei durch den vorherigen Namen Abshoff und Partner in den Gelben Seiten ganz vorne stand, sollte der neue Firmenname auf jeden fall mit einem A beginnen. Dörpinghaus’ Schwiegervater, Lehrer für katholische Religion, kam schließlich auf den lateinischen Begriff „arcus“, der „Bogen“ bedeutet.

„Dabei war uns das Grundstück eigentlich zu groß“, sagt Krumreihn im Gespräch mit unserer Redaktion. Denn das hatte sich von 1500 Quadratmetern am alten Standort auf zirka 5000 Quadratmeter mehr als verdreifacht. Mittlerweile ist die Geschäftsführung froh über die Größe der Fläche, denn vor zwei Jahren wurde eine 250 Quadratmeter große Halle angebaut. Und für eine weitere in der gleichen Größe wäre noch Platz. „Momentan gibt es dazu aber keine Überlegungen“, sagt Krumreihn.

Zusammen mit Dörpinghaus stand er Ende 2004 / Anfang 2005 gehörig unter Zugzwang, denn die Versicherung, die die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter übernommen hatte, machte Druck. So ging das Duo unverzüglich auf Grundstückssuche, und – nachdem das gefunden war – an die Planungen und die Einreichung des Bauantrags. Bereits im August 2004, also nur neun Monate nach dem Großbrand, nahm arcus die Produktion am neuen Standort wieder auf. Offiziell in Betrieb genommen wurde die neue Schreinerei Anfang September 2005.

Die Treppen, die an der Georg-Schaeffler-Straße in West 2 produziert werden, werden in etwa je zur Hälfte an Privatleute und Bauträger geliefert. „Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen viel Altbebauung“, sagt Dörpinghaus. Das bedeutet, dass in vielen Häusern die alten Treppen gegen moderne ausgetauscht werden. Auch würden häufig Dachböden ausgebaut, wofür dann ebenfalls neue Treppen montiert werden. Ausgestellt sind Treppenmodelle in West 2, aber auch in den Studios in Holzwickede bei Dortmund und Essen. „Das ist ein 70-Kilometer-Dreieck“, erläutert der Geschäftsführer. So könnten Kunden innerhalb von einer Stunde ein Treppenstudio von arcus erreichen.