Angebote für Hückeswagener Senioren „Treff ab 60“ hat sich fest etabliert

Nach etwa einem Jahr und etwa 14 Nachmittagen habe sich ein durchaus harter Kern zusammengefunden, sagt Jutta Grobe. „Aber immer wieder kommen auch neue Leute dazu. Wir sind immer zwischen mindestens zwölf und maximal 20 Personen – das freut uns natürlich sehr, da es so recht gut angenommen wird“, sagt die Gemeindereferentin. Ins Leben gerufen wurde der „Treff ab 60“ von der Remscheider Caritas-Mitarbeiterin Svenja Noll, die in Hückeswagen wohnt – genau wie ihre Großmutter. „Ich habe damals mitbekommen, dass es diese Angebote in Remscheid gibt und dass sie sehr gut angenommen werden – in Hückeswagen gab es so etwas aber nicht. Auch im Gespräch mit Freundinnen sind wir zum Schluss gekommen: Für unsere Omas und Opas gibt es diese Angebote nicht“, hatte die junge Frau vor einem Jahr erzählt. Der Erfolg dürfte ihr Recht geben, damit etwas geschaffen zu haben, was Bestand haben könnte.