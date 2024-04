Erfolgreiche Hückeswagener Sportler ATV-Trampolinturner holen drei Titel bei RTB-Pokal

Bei den Turnerinnen bis 16 Jahre erkämpften sich Samira Niedermeier (14) und Malin Pütz (15) in der sehr starken Konkurrenz die Plätze drei und vier. Mit sehr guten Übungen schafften auch Mia Sied (11) und Lenya Niedermeier (10) den Einzug in den Altersklassen bis zwölf bzw. zehn Jahren, wo sie am Ende auf den Plätzen sechs und acht landeten. Ebenfalls ins Finale turnten sich Mia Pütz (18) und Valentina Pal (20) mit guten Übungen und belegten in der offenen Klasse der Turnerinnen die Ränge vier und sechs; Lisa Trubitz (18) kam hier auf den achten Rang. Pech hatte bei den Turnerinnen bis 14 Jahre Lara Albrecht (14), die nach ihrer ersten Übung noch vorn lag. In ihrer ersten Kür berührte hier die Matte und fiel zurück auf Platz 11 hinter ihre Vereinskameradin Ina Schauerte (14).