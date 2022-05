Hückeswagener Trampolinturner des TV Winterhagen : TVW auf dem Siegerpodest

Winterhagen Die Trampolinturner des TV Winterhagen waren zetzt beim ersten Freundschafts-Wettkampf in Radevormwald sehr erfolgreich. Es gab einige Platzierungen unter den ersten Drei.

Seine gute Nachwuchsarbeit im Trampolinturnen bewies der TV Winterhagen jetzt einmal mehr: Beim ersten Friendship-Cup in Radevormwald, dem erste Trampolin-Wettkampf seit zweieinhalb Jahren statt, an dem auch Nachwuchsturner teilnehmen konnten und bei dem etwa 60 Teilnehmer aus acht Vereinen mitmachten, platzierten sich viele Turner des TVW auf dem Siegerpodest. Das teilte Trainerin Claudia Kiel mit.

In der Nachwuchsleistungsstufe P3 erreichte Lia Nunziante (13) mit dem dritten Platz direkt vor ihrer Teamkollegin Mali Bonner (13). Amara Gohmann (12) und Charlotte Heimchen (12) belegten die Plätze sieben und acht. Seit kurzer Zeit turnt auch ein ukrainischer Junge beim TVW. „Er durfte aufgrund einer Sonderregelung nur außer Konkurrenz starten und erhielt eine Urkunde über den ersten Platz“, berichtet Claudia Kiel.“ In der Konkurrenz hätte es für ihn bei den Jungen sogar für Platz drei gereicht.“

In der nächsthöheren Leistungsstufe P4 startete für den TVW Janna Ina Schauerte (12), die zweite wurde. Die Turner der Leistungsgruppen des TVW starteten in den Kaderklassen. Bei den Jüngeren bis 14 Jahre hatte die Deutsche Meisterin Lara Albrecht (12) beim Einturnen einen Sturz, bei dem sie sich nur eine leichte Prellung zuzog. Im Wettkampf zeigte sie sich zwar davon noch etwas beeindruckt, kam letztlich aber doch auf den zweiten Rang. Ihre Vereinskameradinnen Malin Pütz (14) und Samira Niedermeier (13) folgten mit sehr guten Übungen auf den Plätzen drei und vier. Lea Albrecht (14) und Mia Sied (10) wurden Siebte und Achte. In der offenen Kaderklasse der Turner sicherte sich Tamino Schmitz (15) trotz eines Patzers in der Kür den zweiten Platz sichern. Bei den Turnerinnen gab es einen großen Winterhagen-Block auf den Plätzen zwei bis sechs: Mit sehr guten Übungen sicherten sich Marion Nicklas (56) und Lisa Trubitz (16) die Plätze zwei und drei auf dem Siegerpodest sichern. Dahinter folgten Maja Henning (16), Marica Heits (22) und Mia Pütz (16).