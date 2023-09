„Kleine Wolke“ in Hückeswagen Tiefriedhof ermöglicht Begegnung an Gräbern

Margitta und Volkhard Westerweck haben alle interessierten Tierfreunde zum Vorbeischauen eingeladen. „Das haben wir früher jedes Jahr gemacht, um auf uns aufmerksam zu machen“, erzählt er. Inzwischen ist die „Kleine Wolke“ aber weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und beliebt. Deswegen laden die beiden nun nur noch alle fünf Jahre zum gemeinsamen Feiern ein. „Wir wollen den Tierfreunden so auch eine Begegnung ermöglichen“, sagt Volkhard Westerweck, der am Samstag und Sonntag mit seiner Familie am Tierfriedhof im Einsatz ist.