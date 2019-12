Hückeswagener Therapeutin : Architektur als Therapieansatz

Hückeswagen Der Radevormwalder Leon Bui hat frühkindlichen Autismus. Im Rahmen seiner Therapie hat der Elfjährige berühmte Bau- und Kunstwerke nachgebaut. Nächste Woche präsentiert er sie in den Räumen seiner Hückeswagener Therapeutin.

Menschen mit einer autistischen Symptomatik sind oft in ihrer eigenen Welt gefangen. Eindrücke von außen verunsichern sie, häufig auf nicht Betroffene sonderbar wirkende, verlässliche Strukturen helfen ihnen jedoch, mit ihrem Anderssein zurecht zu kommen. Es gibt unterschiedliche Formen von Autismus, am bekanntesten dürfte der Asperger-Autismus sein, nicht zuletzt durch Fernsehserien wie „The Big Bang Theory“ oder Bücher wie „Das Rosie-Projekt“. Eine andere Form ist der frühkindliche Autismus, der sich deutlich vom Asperger-Autismus unterscheidet.

Stefanie Wistuba, freiberufliche Kunsttherapeutin und systemische Familientherapeutin mit Atelier in Hückeswagen, betreut in Zusammenarbeit mit harth-Therapie und dem Verein autakk unter anderem in ihrem Hückeswagener Atelier autistische Kinder. Die Kunsttherapie ist dabei das Mittel ihrer Wahl. Der elfjährige Leon Bui aus Radevormwald ist ein Kind, mit dem Stefanie Wistuba bereits seit zwei Jahren zusammenarbeitet. „Allerdings konnte ich lange Zeit nur in die Familie kommen, weil Leon nicht in mein Atelier kommen wollte“, berichtet die 52-Jährige. Zudem sei der Junge sehr verschlossen gewesen, habe nur das Nötigste mit ihr gesprochen und auch nur höflichkeitshalber mitgearbeitet. „Ich habe kaum einen Zugang zu ihm gefunden. Er hat meist eher teilnahmslos gewirkt“, sagt Stefanie Wistuba.