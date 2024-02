Indiy Schumacher vom ATV Hückeswagener Thaiboxerin gewinnt Kampf in Phuket

Eine E-Mail aus Thailand erreicht unsere Redaktion auch nicht alle Tage: Doch die Hückeswagenerin Indy Schumacher machte es jetzt möglich: Seit der vorigen WM-Teilnahme in Mexiko war es still um die Thaiboxerin geworden. Als Muaythai-Trainerin beim ATV war und ist sie seit Jahren ganz in ihrem Element, machte durch ihr Engagement und enge Zusammenarbeit mit Gesundheits- und Ordnungsämtern sogar während der Corona-Pandemie das Training für ihre Gruppen möglich.