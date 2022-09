HTC 73 und TC Blau-Rot Hückeswagen 1948 : Stadtmeister stehen Donnerstag fest

Hückeswagen Drei von elf Endspielen konnten am Samstag wegen Regens nicht ausgetragen werden. Die Finalpaarungen sollen nun am Donnerstag stattfinden.

Nach einem hart umkämpften vierwöchigen Turnier auf den beiden Tennisanlagen von HTC 73 und TC Blau-Rot Hückeswagen 1948 sollten am Wochenende die Besten ihrer Kategorie im Finale der Stadtmeisterschaft auf der Tennisanlage an der Schnabelsmühle aufeinandertreffen. Das Wetter jedoch machte den Tennisspielern einen Strich durch die Rechnung, so dass drei der elf Endspiele noch ausstehen. Am Donnerstag ab 17 Uhr sollen die Stadtmeister im Herren-Einzel, im Damen-Einzel und im Mixed ausgespielt werden.

52 Teilnehmer zwischen zehn und 63 Jahren hatten sich angemeldet und ihre Duelle ausgetragen. Wer gewann, kletterte immer weiter in Richtung Finale. Mitmachen durfte jeder Hückeswagener und Sporttreibende in einem Hückeswagener Verein. Die Fortsetzung des Wettbewerbs, der 2019 wieder neu aufgenommen wurde und in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Pandemie pausieren musste, erhielt laut Organisatoren in diesem Jahr eine gute Resonanz, nicht nur seitens der Sportler, sondern auch vieler Schaulustiger. Die Turniertage, berichtet Dirk Karthaus, Vorsitzender des Hückeswagener Tennis Clubs (HTC), waren immer gut besucht – selbst am Samstag, als dicke Regenwolken den Platz verdunkelten und ordentlich durchnässten.