Energieversorgung in Hückeswagen Tankstelle der Zukunft mit E-Ladesäule und Fotovoltaik

Betreiber Die Firma Emova aus Garching bei München betreibt bundesweit mehr als 30 reine Deltin-Tankstellen, darunter die an der B 237 (Peterstraße) in Hückeswagen. Hinzu kommen knapp 50 Verbundpartner, die die Deltin-Karte akzeptieren. Deltin ist die Tankstellentochter von Emova. Auch der in der Schloss-Stadt bekannte Energieversorger Bischoff & Vielhauer wird seit 1. August unter dem gemeinsamen Markendach Emova geführt.

Deltin Deltin ist die Marke für Tankstellen – alle mit dem gleichen Auftritt in blau-weiß. E-Ladesäulen besitzen deutschlandweit vier Deltin-Tankstellen: die in Hückeswagen (als zweite in NRW neben Bensberg) sowie jeweils eine im Saarland und in Bayern.

Emova Hinter Emova steht die Bremer Diersch & Schröder Gruppe (DS), einer der nach eigenen Angaben größten Tanklagerbetreiber im deutschen Raum mit mehr als 1000 Mitarbeitern an mehr als 60 Standorten und mehr als fünf Millionen Kubikmeter (5000 Millionen Liter) umgesetzter Mineralölprodukte pro Jahr.