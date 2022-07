Vier musikalische Sonntag in Hückeswagen : „summertime!“ in der Pauluskirche

Die Hückeswagener Folk-Band „No. 4 Mill Street" ist am Sonntag, 21. August, bei der „summertime!“-Reihe in der Pauluskirche zu hören. Foto: P. Jantke

Hückeswagen An jedem August-Sonntag gibt es Musik aus unterschiedlichen Genren zu hören. Mit dabei sind unter anderem ein Projektchor, „Vocale“, die Folk-Band „No. 4 Mill Street“ und die Sopranistin Veronika Madler.

Der nächste Monat steht bei der Evangelischen Kirchengemeinde in Hückeswagen ganz im Zeichen der Musik, denn dann geht „summertime!“ an den Start, eine kleine Reihe sommerlicher Konzerte in der Pauluskirche. Wie Kantorin Inga Kuhnert mitteilt, ist an jedem Sonntag ab 17 Uhr ein etwa 45-minütiges Konzert vorgesehen. – Den Auftakt macht am 7. August der Ferienchor des Kirchenkreises mit der „Friedensmesse“ von Lorenz Maierhofer. „Das Stück für Sprecher, Chor und Orgel entstand 2015 und ist im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine und auf die vielen flüchtenden Menschen nach wie vor hochaktuell“, erläutert Inga Kuhnert, die die Leitung des Konzerts übernimmt.

Begleitet wird der Projektchor von Jörg Martin Kirschnereit an der Orgel, der das Programm mit Orgelmusik des 20. und 21. Jahrhunderts ergänzt. – Weiter geht es am 14. August mit einem Crossover-Programm: Traditionelle Volkslieder treffen auf teils moderne Bearbeitungen und auf improvisierte Klavier-Impressionen. Es singt „Vocale“, der Kammerchor der Evangelischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Inga Kuhnert. Am Piano ist Eckhard Richelshagen zu hören, als Pianist in vielen Genres zuhause und vielen als Leiter der Musikschule Hückeswagen bekannt. „Hier darf auch das Publikum singen“, verspricht die Initiatorin.

Für das Konzert am 21. August konnte die Formation „No. 4 Mill Street“ gewonnen werden. „Die Folk-Band aus musikbegeisterten Hückeswagenern ist durch ihre Mitwirkung auf Festen und Veranstaltungen und eigene Konzerte in der Region bekannt und beliebt“ versichert Inga Kuhnert. In der Pauluskirche präsentiert sie „Gentle Folk from Celtic Countries“.

Im Abschluss-Konzert am 28. August steht Barock-Musik im Mittelpunkt. Die Sopranistin Veronika Madler singt Lieder und Arien von Johann Sebastian Bach und Philipp Heinrich Erlebach, zusammen mit Beate Fabig und Elvira Persian an den Blockflöten und Inga Kuhnert an der Orgel. Dazu gibt es Instrumentalmusik vom Früh- bis Hochbarock.

Der Eintritt zu allen Konzerten in der Pauluskirche ist kostenfrei, es wird allerdings um eine Spende zur Deckung der Kosten gebeten.

