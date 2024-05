Hückeswagener und Radevormwalder vorm Amtsgericht Betrunken mehrere Angeln geklaut

Es hatte beinahe etwas vom Königlich Bayerischen Amtsgericht, als sich nun zwei Angeklagte aus Radevormwald und Hückeswagen auf der Anklagebank im Wipperfürther Amtsgericht wiederfanden. Den beiden 22- und 25-jährigen Männern wurde vorgeworfen, in der späten Nacht des 9. Juli 2023 am Campingplatz an der Bever-Talsperre aus einer Gartenlaube mehrere Angelruten im Gesamtwert von 500 Euro geklaut zu haben. „Ich geb‘s zu, ich hab’s getan“, sagte der 25-Jährige und ergänzte: „An dem Abend war das DLRG-Sommerfest, da ist Alkohol in Mengen geflossen. Und ich meine: wirklich in rauen Mengen.“