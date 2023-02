Hückeswagener Steinmetz besucht Kindergarten Knirpse lernen Handwerksberuf kennen

Der Kita-Wettbewerb bietet die einzigartige Chance, schon den Jüngsten einen Einblick in die Welt der handwerklichen Berufe zu geben – vom Anstreicher über den Bäcker bis zum Instrumentenbauer. Dazu braucht es jedoch Handwerker wie Thomas Hundhausen, die sich am Vormittag zwei Stunden Zeit nehmen. Schon früh Begeisterung für handwerkliche Tätigkeiten zu wecken, ist dabei das Ziel. „Es wird immer schwieriger, Nachwuchs zu finden, so wie in der gesamten Handwerksbranche“, sagt Hundhausen. Ihm sei es wichtig, Kinder und Jugendliche im Herzen zu erreichen. Der schlechte Ruf des Handwerks gehe an der Realität vorbei. Oft würde in der Politik erwähnt, dass das Bildungsniveau aufgrund der vielen Akademiker steigt. „Dabei wird jedoch vergessen, was ein Handwerkermeister auf dem Kasten haben muss“, betont der 56-Jährige.