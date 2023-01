Hückeswagener steht vor dem Schöffengericht Drogen auch an Minderjährige verkauft

Eine längere Haftstrafe blüht einem 30-jährigen Hückeswagener, sollte er sich in den nächsten drei Jahren erneut etwas zuschulden kommen lassen. Am Wipperfürther Amtsgericht wurde der Fachlagerist jetzt zu 21 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Der Angeklagte musste sich vor dem Schöffengericht verantworten, da er im Dezember 2020 Marihuana besessen und in geringen Mengen veräußert hatte. In seiner damaligen Wohnung in Wiehagen hatte die Polizei mehr als 150 Gramm Marihuana, zwei Feinwagen, mehr als 100 Druckverschlussbeutel sowie 290 Euro Bargeld gefunden, das eingezogen wurde. In der Anklageschrift waren die Verkäufe detailliert mit Ort, Datum und Uhrzeit aufgeführt. Was die Straftat verschlimmerte, war, dass zwei der Abnehmer erst 16 Jahre alt und damit noch nicht volljährig waren. Der Angeklagte bestritt jedoch zunächst, nichts davon gewusst zu haben. „Ich habe niemanden nach seinem Ausweis gefragt“, versicherte er. Anhand von ausgewerteten WhatsApp-Nachrichten auf seinem Handy ging das Gericht aber davon aus, dass er die Käufer gut gekannt haben musste. Zudem gab er zu, die Drogen im engsten Freundeskreis verteilt zu haben, um seinen eigenen Konsum zu finanzieren.