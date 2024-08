Hückeswagener Stefan Lorse Vom Tag der Geburt an Raspo-Mitglied

Als solcher spielte er auch in dem Team, das von Trainer Burghard Rylewitz in der Saison 1983/84 beim Aufstieg in die Bezirksliga betreut wurde. Er hatte auch schon die Mannschaft trainiert, die gut zwölf Jahre zuvor in die Landesliga aufgestiegen war. In der Mannschaft spielten einige Mitspieler aus der A-Jugend mit, wie Ingo Neugart, Andreas Landau, Lutz Stelzer, Volker Link und Ralf Lochmann. Das Team war wahrscheinlich auch deshalb so erfolgreich, weil es seit der E-Jugend zusammengespielt hatte.