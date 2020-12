Städtische Einrichtungen in Hückeswagen : Stadtverwaltung schließt für Publikumsverkehr komplett

Hückeswagen Ab Mittwoch gelten auch für städtische Einrichtungen wieder strikte Kontaktbeschränkungen. So sind Besuche bei der Stadtverwaltung und im Bürgerbüro nicht mehr möglich – Ausnahmen gelten nur in absolut unaufschiebbaren Notfällen. Andere Einrichtungen schließen komplett.

Durch den von Bund und Ländern beschlossenen Lockdown ab morgen, Mittwoch, gelten auch für städtische Einrichtungen wieder strikte Kontaktbeschränkungen. So sind Besuche bei der Stadtverwaltung und im Bürgerbüro nicht mehr möglich – Ausnahmen gelten nur in absolut unaufschiebbaren Notfällen. Per Telefon, E-Mail oder Telefax ist die Erreichbarkeit der Verwaltung sichergestellt. Nur in dringenden Fällen nach vorheriger Terminabsprache unter Tel. 02192 88-0 ist ein persönlicher Besuch möglich. Unterlagen an die Stadtverwaltung können im Briefkasten am Bürgerbüro oder im Rathaus eingeworfen werden. Kontaktdaten der Sachbearbeiter finden sich unter www.hueckeswagen.de Auch einige Online-Services sind dort erhältlich – wie die Bestellung von standesamtlichen Urkunden.