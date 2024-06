Hückeswagener Politik Stadtrat wird ab Herbst 2025 deutlich kleiner

Grund dafür ist die in Hückeswagen anhaltend sinkende Einwohnerzahl, die inzwischen unter die 15.000er-Grenze gerutscht ist – ohne erkennbare Tendenz, dass sich das in absehbarer Zeit wieder ändern könnte. Deshalb wird der neue Stadtrat entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, bei denen die 15.000-Einwohner-Zahl ein wichtiger Grenzwert ist, nur noch 24 Sitze haben, deutlich weniger als heute. Aktuell gehören dem Rat neben dem Bürgermeister, der per Gesetz Mitglied und Vorsitzender des Rates ist, sechs Fraktionen mit insgesamt 42 Mitgliedern an. Die größte Fraktion stellt die CDU mit 14 Mitgliedern, gefolgt von den Grünen (10), der SPD (9), der FaB (4), der FDP (3) und der AfD (2).