Gästeführungen in Hückeswagen : Stadtführung rund um die Frauen

Hückeswagen 2019 gibt es noch vier weitere Stadt- und Wanderführungen in Hückeswagen.

Seit zwei Jahren gibt es in der Schloss-Stadt ein vielfältiges Programm an Stadt- und Wanderführungen für Gäste und Einheimische. Dabei reicht das Angebot von kulinarischen Wanderungen mit anschließender Einkehr bis zu Friedhofsführungen und Gruseltouren mit unheimlichen Geschichten aus der Vergangenheit.

Am Donnerstag bot Gästeführerin Maybritt Schützenmeister eine Führung durch die Altstadt nur für Frauen an, bei der das weibliche Leben in der Stadt im Mittelpunkt stand. Dabei holte sie weit aus und startete mit der Äbtissin Suanhild, in deren Schenkungsurkunde die Schloss-Stadt mit „Hukengesuuage“ im Jahr 1085 erstmal genannt wurde. Aber auch von anderen Persönlichkeiten, wie Maria Zanders, deren Geburtshaus an der Marktstraße mit einer Gedenktafel gekennzeichnet ist, erfuhren die Teilnehmerinnen.