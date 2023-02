Integration in Hückeswagen Sportvereine sind bereit für Inklusion

RSV 09 Im Raspo habe es immer wieder Mitglieder mit Handicap gegeben, sagt die Vorsitzende Diana Knorr. „Ich kann mich an die Jugendzeit meines Mannes erinnern, in den 1980er und 1990er Jahren. Damals war ein Mitspieler mit Handicap in der Mannschaft, der vollkommen integriert war.“ Diese Selbstverständlichkeit sei auch gut so, denn die Jugendlichen könnten auf diese Weise Soft Skills wie Verständnis, Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein erlernen. Die Mitspieler mit Handicap würden neben ihrer sportlichen Entwicklung auch Werte wie Akzeptanz und Toleranz erfahren, was wiederum der Stärkung des Selbstwertgefühls diene. „Auch wenn wir aktuell keine Spielerin oder Spieler mit Handicap haben, ist jeder jederzeit herzlich willkommen“, betont Diana Knorr.