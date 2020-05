Hückeswagenin der Corona-Krise : Sportvereine reagieren zurückhaltend

Hückeswagen Seit Anfang dieser Woche darf der Breitensport – mit Abstrichen und Hygieneschutz – wieder aufgenommen werden. In Hückeswagen wollen aber noch nicht alle Vereine wieder einsteigen.

Was machen die Tennisvereine? Bei den beiden Hückeswagener Klubs sieht es eher unkompliziert aus. „Unsere Mitglieder können sich zum Einzel oder Doppel auf der Anlage an der Kölner Straße verabreden“, sagt Dirk Karthaus, Vorsitzender des HTC 73. An der Anlage sei ein Aushang, in den sich die Spieler eintragen könnten. Diese Liste diene auch der Nachverfolgung, falls doch eine Infektion auftrete. „Dusche, Bänke und Kabinen sind gesperrt. Man kommt also zum Spiel und geht wieder“, berichtet Karthaus. Ähnlich ist es beim TC Blau-Rot. „Wir haben den Spielbetrieb an der Schnabelsmühle seit vergangenem Montag wieder aufgenommen“, sagt die zweite Vorsitzende Kerstin Lewak-Wolter. Die Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensvorschriften seien für alle Mitglieder verpflichtend.



Was machen die American Footballer? Christian Fröhlich, Vorsitzender des American-Football-Vereins Phoenix, will ebenfalls von einem Wiedereinstieg ins Training noch nichts wissen. „Unter den jetzigen Voraussetzungen ist das nicht sinnvoll“, betont er. American sei ist ein Mannschaftssport, Training in Kleinstgruppen bringe daher nicht viel. Zwar könnten Bewegungsabläufe, etwa die Ballübergabe, geübt werden. „Das ist aber schlicht und ergreifend unpraktisch. Wir müssten nach jeder Übergabe den Ball desinfizieren. Das hält den Spielbetrieb auf und ist letztlich auch Gift für das Leder“, sagt Fröhlich. Auch die Footballer wollen jetzt erst einmal den Mai abwarten und dann entscheiden, wie’s weitergeht.



Wie sieht es bei TBH und TV Winterhagen aus? Zwei der drei großen Breitensportvereine in der Schloss-Stadt werden den Betrieb erstmal noch nicht wieder anfahren. Zwar hatte TBH-Vorsitzender Michael Wolter in einer Mail von vorigem Freitag an die Übungsleiter angekündigt, den Hallenbetrieb mit dem 11. Mai wieder zu ermöglichen und einzelne Sportarten ab dem 12. Mai wieder anzubieten. „Leider musste ich unseren Plan nach einer Besprechung im Vorstand ändern“, berichtet er. „Da sich derzeit die Fakten immer wieder überholen, werden wir frühestens am 1. Juni wieder einsteigen.“ Auch Jürgen Hausmann vom geschäftsführenden Vorstand des TV Winterhagen teilt mit, „dass wir die Halle keinesfalls vor dem 30. Mai wieder aufmachen“. In den Mails, die der TVW vom Kreissportbund bekommen habe, stünde immer zum Schluss der Satz: „Der Vorstand haftet.“ „Die Risiken sind letztlich noch zu hoch“, sagt der Vorsitzende des Sportvereins.