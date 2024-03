Hückeswagener Sportverein wächst weiter Beim TVW kündigt sich Generationswechsel an

Neue Besen kehren gut – so auch beim TV Winterhagen. Ein Teil des Vorstands hat sich verjüngt, und es werden im kommenden Jahr weitere Posten frei. Der zweite Vorsitzende, Jürgen Hausmann, kündigte am Freitagabend auf der Jahreshauptversammlung im Jugendraum der Sporthalle bereits an, bei den nächsten Wahlen nicht mehr zur Wiederwahl zu stehen. Ähnliches ließen Sabine Falk (Leiterin Organisation) und Sabine Weiß (stellvertretende Leiterin Personal) verlauten. Mit Marc Huckenbeck (44) wurde jedoch bereits ein Nachfolger für den zweiten Vorsitzenden gefunden. Der zweifache Familienvater wurde von den rund 30 anwesenden Vereinsmitgliedern kommissarisch gewählt, „damit er schon jetzt an den Vorstandssitzungen teilnehmen kann“, wie Hausmann erklärte. Der verjüngte Vorstand mit Dennis Eske als Vorsitzender und Maria Prieto als Leiterin Finanzen brachte schon neue Ideen mit ein. So fand Anfang März der erste Kindersachen-Trödelmarkt des TVW statt, wenn auch organisatorisch nicht ganz reibungslos, wie Dennis Decker (Leiter Personal) einräumte: „Fehler wurden gemacht, und ohne Kritik kann man nicht wachsen. Wir sind eine große Vereinsfamilie und können nur zusammen etwas erreichen.“