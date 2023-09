Sportplatz Schnabelsmühle in Hückeswagen Hier entsteht der Anbau fürs Kabinengebäude

Schnabelsmühle · Am Sportplatz an der Schnabelsmühle laufen derzeit umfangreiche Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten. Dazu gehört auch ein Neubau, der an das bestehende Kabinengebäude gebaut wird.

18.09.2023, 15:30 Uhr

Die alte Garage ist schon verschwunden. Hier soll der neue Anbau entstehen. Dieter Klewinghaus (l.) informiert sich bei Geschäftsführer Safet Mujkovic von der Firma HR-Bau aus Dortmund über den aktuellen Stand. Mit im Einsatz sind Dzenis Mujkovic (roter Helm) und Ahmet Mujkovic (blauer Helm). Foto: Jürgen Moll