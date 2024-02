Vor Hückeswagener Bauausschusssitzung Sportler demonstrieren für Dreifachturnhalle

Sie ließen keinen Zweifel daran, dass ihr Anliegen ernst war: Gut 80 Sportler aus Hückeswagen waren am Dienstagnachmittag teils mit Plakaten zur Glashalle am Bahnhofsplatz gekommen, um für den Bau einer Dreifachturnhalle im Brunsbachtal zu demonstrieren. Ihre Forderung: Sie soll umgehend und zusammen mit dem neuen Hallenbad gebaut werden und nicht erst in 20 Jahren, wie viele befürchten.