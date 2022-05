Großes Projekt in Hückeswagen : Sporthalle – Sanierung soll Mitte 2023 beginnen

Großes Projekt in Hückeswagen

Hückeswagen Die Sporthalle der Montanusschule ist marode – der Bauantrag zur Sanierung soll im August eingereicht werden. Die Maßnahme soll hauptsächlich in den Sommerferien erfolgen.

Wenn Immobilien in die Jahre kommen, bleiben Reparaturen nicht aus. Etwas dramatischer wird es allerdings, wenn die Immobilie nicht nur vereinzelte Mängel aufweist, sondern eine Generalsanierung nötig wird. Das ist der Fall bei der Sporthalle der Montanusschule an der Weststraße. Verwaltungsmitarbeiterin Ramona Michels stellte im Bauausschuss den Plan für die Generalsanierung vor.

Auch wenn die Planungen durch das Architekturbüro bereits seit einiger Zeit liefen, habe erst Anfang April ein Gebäudetechniker beauftragt worden können. „Die Verzögerung kommt dadurch zustande, dass die Ausschreibungen wiederholt werden mussten – das erste Verfahren hatte keine passenden Angebote ergeben“, sagte Ramona Michels. Nun seien die Aufträge aber vergeben worden, und demnächst werde eine Probesanierung in einem nicht durch Schüler genutzten Bereich der Halle vorgenommen. „Das kann während der laufenden Nutzung der Halle gemacht werden – der Bereich wird komplett abgetrennt, es werden Proben aus dem Boden, der Decke und den Wänden genommen“, sagte Ramona Michels. Mit dieser Probesanierung in den mit PCB belasteten Gebäudefugen könne man die Wirksamkeit der geplanten Maßnahmen überprüfen. Bei entsprechendem Erfolg würde die Maßnahme in der gesamten Halle angewendet.