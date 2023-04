Sportlandschaft in Hückeswagen Ein Sport-Urgestein geht in Ruhestand

Schon sehr kurz nach seiner Geburt stand Hans-Georg Breidenbach zum ersten Mal in der Zeitung. „Ich war wohl der 18.000 Bürger, der in Radevormwald geboren worden war. Man hat damals noch sehr genau mitgezählt, und man hat damals ein Foto von mir auf dem Arm meiner Mutter in der Zeitung abgedruckt“, sagt er und lacht. Anfang der 1980er Jahre kam Breidenbach dann nach Hückeswagen. „Ich bin gelernter Kaufmann, habe in diesem Beruf aber nur einige Jahre gearbeitet, ehe ich zur Polizei nach Wuppertal in die Kfz-Sachbearbeitung gewechselt bin, wo ich bis 2013 gearbeitet habe“, erzählt Breidenbach. Mit 61 Jahren habe er in den Ruhestand wechseln können, nachdem ihm ein Burnout gesundheitlich sehr zugesetzt habe. „Eigentlich wollte ich in Altersteilzeit gehen, aber das war nicht möglich. Also bin ich ganz gegangen“, sagt er.