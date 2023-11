Stadtratssitzung in Hückeswagen Sport begehrt auf gegen die Stadt

Der Groll resultiert unter anderem daraus, dass im Februar 2022 ein „Arbeitskreis Sportstätten“ gebildet worden war, in dem neben Vertretern von Politik und Verwaltung Mitglieder des Sport-Dachverbandes und der ihm angeschlossenen Vereine sitzen, um gemeinsam über die defizitäre Situation der Sportstätten in Hückeswagen zu reden und Lösungen zu erarbeiten. Mettler verwies darauf, dass der Arbeitskreis bisher nur zwei Mal zusammengekommen ist. Nun hätten die Mitglieder erst aus der Presse erfahren, dass die Stadt den Bau einer kleinen Turnhalle an der Grundschule Wiehagen plant. Mettler: „Wozu dient der Arbeitskreis, wenn er so selten tagt, Vorschläge des Sports nicht berücksichtigt werden und die Information auch nicht klappt?“ Antwort von Bürgermeister Dietmar Persian: „Er dient dazu, die Kommunikation mit dem Stadtsportverband zu verstetigen und die Dinge mit ihm zu besprechen.“ Die nächste Sitzung wird am 12. Dezember sein.