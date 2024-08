Collin Seibt bei Pro7 Hückeswagener Nerd spielt in Reality-Show um 50.000 Euro

Dann kam die Anfrage der TV-Produktionsfirma für „Beauty & The Nerd“. „Mein Freund hatte seine Teilnahme als coole Zeit empfunden. Zwei Jahre später bekam ich die Gelegenheit“, erzählt der Hückeswagener, der nicht lange überlegen musste. Nach einem Casting hatte er ziemlich schnell erfahren, dass er mit nach Thailand fliegen darf. „Ich kam wohl sympathisch rüber und passte gut ins Schema der Sendung“, vermutet Seibt. Viel zu verlieren hatte der Hückeswagener nicht. „Drei Wochen Urlaub in Thailand mit acht Frauen in einer schönen Villa ist ganz annehmbar – es gibt Schlimmeres“, fügt er lachend hinzu.

Vor dem Flug wurde noch eine kurze „Homestory“ über den Hückeswagener in seinem Zimmer gedreht, in der er sich und seine Hobbys vorstellte. Dazu zählen Computerspiele wie „Zelda“ und „League of Legends“, Cosplay (das Nachstellen von Idolen aus Filmen inklusive Kostümierung) sowie E-Bass spielen. Der Koffer für die Reise war schnell gepackt. „Ich habe meine Cargo-Hose und Dog Martens gegen kurze Hosen und Nike-Schuhe getauscht“, zählt er auf. Seine Freunde hatten ihm vor den Dreharbeiten noch gute Tipps mit auf den Weg gegeben, beispielsweise es nicht mit dem Alkohol zu übertreiben. „Ich habe das eher als Empfehlung gesehen und mich nicht so wirklich dran gehalten“, gibt er schmunzelnd zu.