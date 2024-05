Musikalischer Friseur aus Hückeswagen Kevin Gedert spielt auf dem Bautz-Festival

Bis zum Festival will er daher auch ab Juni in neun Wochen neun neue Songs mit Video veröffentlichen. „Und im Januar, der genaue Termin steht noch nicht, wird es ein erstes großes Konzert in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth geben. 2025 kommt dann auch die EP raus, der Titel steht schon fest: ‚Out Of The Dark‘ wird sie heißen“, sagt der 37-Jährige.