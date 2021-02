Hückeswagener spenden auch in der Pandemie : Sternsinger-Aktion trotzt Corona-Krise

Die CDU steuerte 500 Euro für die Sternsingeraktion 2021 bei, so dass in Hückeswagen die 10.000-Euro-Marke überschritten wurde. Stadtverbandsvorsitzender Marc von der Neyen überreicht die Spende an Gemeindereferentin Jutta Grobe. Foto: CDU

Hückeswagen Durch viele kleine und großzügige Spenden war die Sternsinger-Aktion 2021ein großer Erfolg und ein Beispiel für die Empathie der Hückeswagener. Wegen der Corona-Pandemie hatte es keine Besuche an den Haustüren gegeben.

Die große Teilnahme und Spendenbereitschaft an der Sternsinger-Aktion 2021 für Not leidende Kinder in anderen Ländern hat positiv überrascht: Nachdem die Sternsingerkinder ihre Hausbesuche pandemiebedingt absagen mussten, fand die Aktion in diesem Jahr nur kontaktlos statt. Dabei hatten die Kinder bereits ihre Gewänder, Sterne und Kronen erhalten, um Gottes Segen von Haus zu Haus zu tragen. Stattdessen verteilten sie „Segenstüten“ in Hückeswagen und baten damit um Unterstützung. Gespendet wurde großzügig, wie Organisatorin und Gemeindereferentin Jutta Grobe jetzt mitteilt: „Bisher sind schon 10.303 Euro auf die Konten der Sternsinger-Aktion überwiesen worden.“