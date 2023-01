Politik in Hückeswagen SPD trifft sich zu einer Klausur in Hattingen

Traditionell treffen sich Fraktion und Vorstand der Hückeswagener SPD im Januar zu ihrer Klausurtagung. Nachdem es in den Vorjahren immer nach Gimborn ging, war dieses Jahr das DGB- Schulungszentrum in Hattingen das Ziel. „An den zwei Tagen ging es um die strategische Ausrichtung des Ortsverbands für 2023 und der verbleibenden Zeit der aktuellen Legislaturperiode“, teilt der Vorsitzende des Ortsvereins, Detlef Schulz, mit. Nach den zwei intensiven Klausurtagen sehe die SPD optimistisch in die Zukunft, um die Aufgaben, die in Hückeswagen zu bewältigen sind, konstruktiv zu begleiten und zu unterstützen. Außerdem standen die Vorstandswahlen im März auf der Tagesordnung. Auch hier sieht man sich für die kommenden Jahre gut aufgestellt. Detlef Schulz berichtete, dass lediglich Beisitzer Johannes Meyer-Frankenfeld altersbedingt nicht mehr kandidiere und für ihn jemand nachrücken werde. Ansonsten werde es wohl kaum Veränderungen geben.