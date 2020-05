Hückeswagener SPD-Fraktionsvorsitzender : Mit 70 macht der „Häuptling“ Schluss

Hans-Jürgen Grasemann feiert am Samstag seinen 70. Geburtstag. Im September soll für den Sozialdemokraten Schluss sein mit der Ratsarbeit, nicht aber mit „seiner“ SPD. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Hans-Jürgen Grasemann wird am Samstag 70. Ein Wendepunkt: Grasemann tritt ab von der kommunalpolitische Bühne, auf der er als Chef der SPD-Ratsfraktion lange eine Rolle als Häuptling gespielt hat.

Wenn Hans-Jürgen Grasemann am Samstag, 9. Mai, seinen 70. Geburtstag feiert, fällt der anders aus als ursprünglich geplant: Keine große Fete mit Familie, Weggefährten, großem Freundeskreis. Der Verzicht darauf mag ihm nicht ganz leicht fallen: Der Typ „einsamer Wolf“ ist er nun mal nicht, eher der kommunikative Team-Player, gerne in Kontakt und im Gespräch mit anderen, humorvoll, gescheit, auch streitbar, am Ende aber konsensorientiert. Da hätte eine große, lebhafte Feier zum runden Geburtstag gepasst. Aber eben nicht in Zeiten von Corona. Gut, dass Hans-Jürgen Grasemann über eine weitere ausgeprägte Eigenschaft verfügt: Realitätssinn, verbunden mit der Bereitschaft zur Akzeptanz dessen, was nun mal nicht zu ändern ist.

Team-Fähigkeit, analytischer Verstand, Humor, Streitbarkeit in der Sache, Konsensfähigkeit, Realitätssinn: Das beschreibt Grasemann auch als Kommunalpolitiker. Und es hat Arbeit und Klima im Stadtrat im Laufe der Jahre geprägt. Es waren allerdings auch viele Jahre: Im Januar 2000 rückte Grasemann für Lothar Weischet nach in den Rat. Acht Jahre später übernahm er darin den Vorsitz der SPD-Fraktion. Deren „Häuptling“ wird er noch bis zum September sein (vorausgesetzt, die Kommunalwahl findet tatsächlich statt). Und dann ist Schluss. Der 70-Jährige tritt nicht erneut für einen Sitz im Rat an. Er schließt für sich das Kapitel der aktiven kommunalpolitischen Arbeit.

Info Seit 26 Jahren Mitglied der SPD Geburtstag 9. Mai 1950 Geburtsort Epe (heute ein Ortsteil von Gronau) Familie verheiratet seit 1973, zwei erwachsene Töchter Beruf Diplom-Ingenieur, Führungskraft in einer Remscheider Härterei, inzwischen im Ruhestand Hobbys Fotografieren, Wandern, Tennis, Reisen Politik 1994 Eintritt in die SPD, seit 1998 im Vorstand des SPD-Ortsvereins Hückeswagen, seit 1. Januar 2000 Mitglied des Stadtrats, seit 2008 Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat, seit Februar 2011 außerdem Mitglied des oberbergischen Kreistags. Ehrenämter neben der Kommunalpolitik Jahrzehnte als Schiedsmann tätig, Gründungs- und Vorstandsmitglied des Partnerschaftskomitees Hückeswagen/Etaples sur Mer.

Die Entscheidung zum Abgang von der Ratsbühne hat Grasemann schon 2019 getroffen: „Auch, um mich da selbst in die Pflicht zu nehmen“, erzählt er lachend. Aus eigenem Entschluss heraus zu gehen, statt irgendwann „gegangen zu werden“, ist ihm wichtig. „20 Jahre im Rat sind genug“, sagt er. Und: „Natürlich hat die Routine in der Arbeit auch Vorteile. Aber nach 20 Jahren fehlt möglicherweise manchmal die auch erforderliche Dynamik, um Neues voranzutreiben. Dann muss ein personeller Wechsel her.“

Leicht gefallen sei ihm die Entscheidung nicht: „Es war eine tolle Zeit unter drei Bürgermeistern, die in ihrer Art völlig unterschiedlich waren“ (Norbert Jörgens, Uwe Ufer und Dietmar Persian; Anm. d. Red). Viele wichtige Entscheidungen und Weichenstellungen fielen in diese Zeit. Vor der vorigen Kommunalwahl 2014 hatte Grasemann seine Prioritäten als SPD-Fraktionschef so zusammengefasst: eine wieder solide finanzielle Basis schaffen, um als Stadt handlungsfähig zu bleiben, und die Schullandschaft so neu strukturieren, dass sie zukunftsfähig wird. „Es ist gelungen“, sagt Grasemann heute. Der Haushaltsausgleich werde bis 2024 zu schaffen sein – wenn nicht auch da ein kleines Virus einen dicken Strich durch die Rechnung macht, weil unter anderem die Gewerbesteuer wegbricht. Und der letztlich durch den Bürgerentscheid erzwungene Schul-Neubau ist auf dem Weg, trotz Corona.

Vieles ist aus Sicht Grasemanns für die Stadt Hückeswagen und ihre Menschen auch erreicht worden, weil im Stadtrat nicht in kleinkariert parteipolitischem Gezänk um Problemlösungen gerungen werde, sondern mit der „Bereitschaft zum Kompromiss und zum fairen Miteinander“. Er selbst hat wesentlich dazu beigetragen, weil er eben, um mal die alte Typisierung einer anderen Partei zu bemühen, eher der „Realo“ als der „Fundi“ ist. Es passte gut, dass sein „Gegenspieler“, der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Schütte, von der politischen Persönlichkeit her ähnlich gestrickt ist. Grasemann und Schütte treffen sich bei manchen Unterschieden in konkreten Punkten in ihrem Grundverständnis kommunalpolitisch sinnvoller Arbeit. Hans-Jürgen Grasemann drückt es auf seine Weise aus: „Christian Schütte mag ein parteipolitischer Gegner sein, ich sehe in ihm aber den kongenialen Partner.“ Denken nach Parteibuch habe in der Kommunalpolitik eben nur sehr begrenzt Raum, wenn am Ende Gutes dabei raus kommen soll.