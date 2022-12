Sozialdemokratie in Hückeswagen Streitbar und immer da für die SPD

„Altersmilde“ geworden ist der Kommunalpolitiker mit Leib und Seele jedenfalls nicht, wie sich zeigte, als er die Vergangenheit kurz Revue passieren ließ: „Als ich zur SPD kam, stand die Sozialdemokratie für soziale Gerechtigkeit . Da setze ich heute ein Fragezeichen hinter“, sagte Jürgen Quass. Politische Persönlichkeiten wie Willy Brandt und Helmut Schmidt hätten ihn zu diesem Schritt bewegt – „und hier in Hückeswagen Helmut Ptock, der später Bürgermeister wurde“. In den 1970er Jahren waren die Zeiten für die SPD rosiger als sie es heute sind, erinnerte Quass sich: „Wir hatten über 120 Mitglieder, fast doppelt so viele wie heute, darunter 42 Jusos. Damals haben wir Jungen so lange über lokalpolitische Themen diskutiert, bis die Älteren müde waren und dann unsere Vorstellungen durchgesetzt.“