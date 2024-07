Hückeswagener Fans und die Fußball-EM Spanier freut sich auf Begegnung der Europameister

Dreimal gewann die spanische Fußballnationalmannschaft die Europameisterschaft: 1964, 2008 und zuletzt 2012. In diesem Jahr könnte es wieder klappen. Davon ist Manuel Gonzalez Corao überzeugt. Wenn am Freitag, 18 Uhr, die deutsche Nationalelf auf die Spanier trifft, wird er das Spiel im spanischen Trikot am heimischen Fernseher verfolgen – so wie fast alle Spiele der EM. Mit dabei Ehefrau Claudia Czieslick Gonzalez sowie die beiden erwachsenen Kinder Elena (18) und Elias (21). „Die Deutschen sind die Einzigen, die die Spanier knacken können, und andersherum“, ist der 53-Jährige überzeugt und fügt hinzu: „Wer dieses Spiel gewinnt, wird Europameister.“