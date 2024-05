Diakonisches Werk im Evangelischen Kirchenkreis Lennep Den eigenen Medienkonsum einschränken

Ohne Smartphone geht auch für viele Hückeswagener und Radevormwalder nichts mehr. Immer griffbereit, immer in Reichweite. „Haben wir unser Smartphone im Griff oder hat das Smartphone noch uns im Griff?“, fragt die Diakonie im Evangelischen Kirchenkreis bewusst provokant. „Darauf eine ehrliche Antwort zu finden, fällt sicherlich dem einen oder anderen nicht mehr so leicht“, meint Irmgard Hannoschöck von der Hückeswagener Fachstelle Sucht an der Markstraße 47. Zu groß sei mit Blick auf die Smartphone-Nutzung die Vermischung zwischen Privat- und Berufsleben.