Hückeswagenerin gibt Leitung der Seniorenrunde nach 25 Jahren ab Gesucht wird ein Nachfolger mit ganz viel Herz

Die Leidenschaft für die Arbeit mit und für Menschen hat Birgit Bever schon in die Wiege gelegt bekommen. Als jüngstes von insgesamt acht Geschwistern wurde sie christlich erzogen. „Bei uns zu Hause war Jeder willkommen, egal welcher Herkunft“, berichtet sie. Im Kindergottesdienst der Gemeinde in Kräwinklerbrücke erfuhr sie in jungen Jahren, dass Jesus alle Menschen liebt, egal ob groß oder klein, arm oder reich. Das hatte sie begeistert, und so hatte sie sich entschlossen, die Liebe Gottes auf ganz nahbare und menschliche Weise weiterzugeben. Die Arbeit mit Kindern und Senioren liegt ihr dabei besonders am Herzen. Früh engagierte sich die gelernte Bürokauffrau als junge Mutter im Kindergartenrat und in der Schulpflegschaft. Auch in der Kirche ist sie ehrenamtlich aktiv, zunächst in der Jungschararbeit in Herweg, im Alter von 35 Jahren wurde sie 1996 ins Presbyterium der Hückeswagener Gemeinde gewählt.