Schützenfest in Hückeswagen 60 plus feiert mit Kuchen und Blasmusik

Und in der Tat, es ist muckelig warm, sobald die Wipperfelder Musiker in ihr kleines Auftaktskonzert einsteigen. Das hält die Senioren allerdings nicht davon ab, zur beschwingten Musik zu schunkeln und mit den Füßen mitzuwippen. „Einige Schützenfrauen haben schon gedacht, dass wir noch zusätzliche Tische brauchen, aber dann hat es doch auch so gereicht“, sagt Lorse.