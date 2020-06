Tierisches an der Wupper-Vorsperre : Schwanenküken sind geschlüpft

Hückeswagen Das Höckerschwan-Paar hatte ihr Nest im geschützten Bereich zwischen dem Bootssteg und dem Ufer an der Wupper-Vorsperre angelegt und die Eier für etwa 40 Tage nicht mehr aus den Augen gelassen.

Sie sind die Stars an der Wupper-Vorsperre: Sechs Schwanenküken, die etwa vor zwei Wochen geschlüpft sind. Mit Mama und Papa Höckerschwan erkunden die flauschigen Wollknäuel nun bei diversen Ausflügen ihre Umgebung und erfreuen sich augenscheinlich bester Gesundheit. Spaziergänger an der Wupper-Vorsperre bleiben immer wieder stehen, um sich vor allem die Küken anzuschauen. „Wie süüüüß...“, hört man häufiger. Wenn Familie Schwan vorbeischwimmt, muss man einfach hingucken und ist entzückt. Das Höckerschwan-Paar hatte ihr Nest im geschützten Bereich zwischen dem Bootssteg und dem Ufer angelegt und die Eier für etwa 40 Tage nicht mehr aus den Augen gelassen. In der Regel brütet der Schwan von März bis Juni, wobei das Weibchen an der Wupper-Vorsperre in diesem Jahr sieben Eier in das große Nest legte, von denen sechs schlüpften.