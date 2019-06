Medienentwicklungsplan für Hückeswagen : Schulen sollen digitaler werden

Hückeswagen Die Stadt stellte im Schulausschuss einen Medienentwicklungsplan für die fünf Schulen vor – digitale Medien inklusive.

Digitale Infrastruktur in Grevenbroich : Medienkonzepte an Grundschulen

Im Medienentwicklungsplan würden die Bedarfe sowohl der Grund- als auch der weiterführenden Schulen berücksichtigt. „Die Stadt ist Trägerin von Grundschule Wiehagen, Löwen-Grundschule, Montanusschule, Realschule und Förderschule Nordkreis. Im Plan wurde zwischen den Bedarfen der Primar- und der Sekundarstufe unterschieden“, sagte Stehl. Die Netztechnik sei dabei überall die gleiche – Anbindung an Breitband sowie leistungsstarkes WLAN in jedem Schulgebäude. „In der Primarstufe ist das Ausstattungsziel etwas anders als in der Sekundarstufe“, erläuterte der Fachbereichsleiter. So seien in beiden Stufen altersgerechte, mobile Geräte wie Tablets und Laptops vorgesehen, jeder Klassenraum soll mit Activ-Board, Laptop, Beamer und Dokumentenkamera ausgestattet werden, dazu seien zentrale Dockingstations zum Laden und Updaten vonnöten. In der Sekundarstufe soll es zusätzlich PC-Räume mit leistungsstarkem Server und zusätzliche Softwareanwendungen geben.