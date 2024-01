Schützenverein Hückeswagen Spaß-Zeitreise ins Jahr 1223 beim Winterfest

Eigentlich ist es in erster Linie das Schützenfest mit der dazugehörigen Kirmes im Juli, für die man den Hückeswagener Schützenverein kennt und schätzt. Allerdings sind die Schützen auch sonst im Stadtleben präsent, und so gibt es auch seit vielen Jahrzehnten das Winterfest. Das Gesellige und das Zusammensein standen dabei am Samstagabend im gut gefüllten Saal des Kolpinghauses im Mittelpunkt. Deutlich wurde im Verlauf des Abends jedenfalls, dass die Schützen auch bei kalten Temperaturen zu feiern verstehen.