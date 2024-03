Hückeswagener Schützenverein Malwettbewerb für Viertklässler gestartet

In diesem Jahr startet der Hückeswagener Schützenverein seinen 19. Malwettbewerb für Viertklässler. Das schönste Bild soll die Plakate für das Schützenfest am letzten Juli-Wochenende von Freitag, 26. Juli, bis Montag, 29. Juli, zieren, berichtet Geschäftsführer Stefan Lorse. Seit 2005 macht der Schützenverein auf diese besondere Art Werbung für sein Fest. Die vielen Hundert Plakaten in der Region ziert dann ein gemaltes Bild von einem Kind aus einer vierten Klasse.