Für Chorkonzert in Remscheid Hückeswagener schreibt Lied gegen Rechtsextremismus

Irgendwann, es muss in den 1970er Jahren gewesen sein, hat Klockhaus auf die Annonce eines Düsseldorfer Komponisten reagiert. „Der hat einen Texter für ein Album gesucht. Ich dachte, es geht um eine Schallplatte. Wie sich herausgestellt hatte, meinte er allerdings ein Notenalbum, also ein Liederbuch“, sagt der Gelsenkirchener, der seit etwa 40 Jahren in der Schloss-Stadt lebt. „Dann hat mich ein Redakteur von Radio Luxemburg angerufen, der meinte: Ich habe die Kontakte, du kannst schreiben – lass uns das zusammen machen“, sagt Klockhaus.