Abschluss der Saison im Hückeswagener Schloss : Schlosskonzert mit dem „Aelius Trio“

Hückeswagen Zum Saisonabschluss gibt‘s Kammermusik von Haydn, Beethoven und Piazzolla. Im Konzertprogrammen vereinen sich deren Werke mit interessanten, aber weniger bekannten Stücken.

„Diese relativ ungewöhnliche Besetzung hat es sich zum Ziel gesetzt, bekannte und unbekannte Werke zu erforschen und zu interpretieren“, berichtet Marsch. In ihren Konzertprogrammen vereinen die drei jungen Musiker Werke von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven mit interessanten, aber weniger bekannten Werken – zum Beispiel von Louise Farnen – oder von Komponisten, die wie Ferdinand Ries in Vergessenheit geraten sind.

Karten zum Preis von 15 Euro gibt‘s im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung oder können per E-Mail an info@schlosskonzerte-hueckeswagen.de vorbestellt werden. Es gibt auch Karten an der Abendkasse, aufgrund der begrenzen Platzzahl könnten aber unter Umständen keine Karten mehr für spontane Besucher zu haben sein.