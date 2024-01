Hückeswagener Schlosskonzerte Premiere – zum ersten Mal im Kultur-Haus Zach

Zum Programm: Ludwig XIV., mächtigster Herrscher seiner Zeit und passionierter Tänzer, war ein großer Freund des Theaters und der Musik. Seine Herrschaft markiere eine Blütezeit der Kunst; an seinem Hof zu Versailles wirkten zahlreiche Musiker, die die musikalische Mode in ganz Europa bestimmten. Die Musik, die am Hof gespielt wurde, war aber nicht unbedingt groß besetzt. Neben großen Oper- und Ballettaufführungen wurde Kammermusik hoch geschätzt. In dem Programm werden Werke vorgestellt, in denen es die diskretesten und intimsten Töne zu hören gibt. Mit den zarten Lauten- und Traversflötentönen bietet die Musik ein Abbild der Atmosphäre eines königlichen Konzertes an den Zuhörer, heißt es in der Ankündigung.