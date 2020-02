Hückeswagener Schlosskonzert : Abenteuerliche Klangwelten der Streichmusik begeistert

Hückeswagen Beim dritten Schlosskonzert der 54. Saison präsentierte das Streichtrio „3Cordes“ aus Essen am Samstag ein Konzert „von Träumern, Abenteurern und Possenreißern“. Im Heimatmuseum schlugen die drei jungen Musikerinnen Franziska Lüdicke (Violoncello), Friederike Imhorst (Viola) und Veronika Aluffi (Violine) einen Bogen von der Romantik bis zu den „goldenen“ 1920er Jahren und streiften verschiedenste musikalische Genres und Gattungen.

Fast waren es zwei Konzerte, die die Zuschauer zu hören bekamen: In der ersten Halbzeit mit Stücken großer Klassiker, wie Richard Strauss, jedoch mit einer außergewöhnlichen Auswahl an Stücken. So spielte das Trio Variationen über das bayerisches Volkslied „Das Dirndl is harb auf mi“, das Strauß mit gerade einmal 18 Jahren komponiert hatte. „Nach dem Volkslied wurde erfolglos recherchiert, vermutlich hat Strauß es sich ausgedacht“, berichtete Veronika Aluffi, die zu den Stücken des Programms einige amüsante Anekdoten beizusteuern wusste. Das Terzetto von Dvorák, ursprünglich für zwei Violinen und Viola geschrieben, präsentierten die Streicherinnen in einem sehr schönen Arrangement, in dem auch das Cello auf die dominanten Bassklänge verzichtete.