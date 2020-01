Hückeswagen : Schloss nominiert fürs „schönste Rathaus in NRW“

Das Schloss gerät jetzt in den Fokus eines Wettbewerbs des Heimatministeriums des Landes. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Das Heimatministerium des Landes hat einen Wettbewerb gestartet, 70 Rathäuser sind nominiert. Ab Ende Februar wird abgestimmt.

Würde es sich um einen Sportwettkampf handeln, so wäre Hückeswagen in der Favoritenrolle. Denn das Hückeswagener Schloss hat bereits einen Wettbewerbe für sich entschieden: Anfang Oktober hatte Radio Berg seine Hörer über „das schönste Rathaus im Bergischen Land“ abstimmen lassen. Dabei fiel mehr als die Hälfte der Stimmen auf das Schloss. Abgeschlagener Zweiter wurde das historische Industriegebäude in Engelskirchen vor dem historischen Rathaus von Bergisch Gladbach. Zwei ebenfalls sehr schöne Gebäude, aber eben nicht mit dem Hückeswagener Verwaltungssitz zu vergleichen – dieser Auffassung ist auch Bürgermeister Dietmar Persian. Was er in einem Post in den sozialen Medien kundtat, nachdem Heimatministerin Ina Scharrenbach Mitte September den Wettbewerb „Schönstes Rathaus in NRW“ gestartet hatte. Persian schrieb spontan auf die Frage, wo das schönste Rathaus stehe: „In Hückeswagen natürlich. Das alte Schloss ist ein wunderschönes und historisch bedeutendes Gebäude.“ Wenige Wochen später bestätigten ihn die Hörer von Radio Berg zumindest, was die bergischen Rathäuser betrifft.

Auslöser des Wettbewerbs war die „Heimattour“ der Ministerin, die sie am 23. Juli auch nach Hückeswagen geführt hatte. Damals war sie, begleitet von einer großen Entourage, mit dem E-Bike zunächst bis zum Kultur-Haus Zach und anschließend bis zum Schloss geradelt. Das hatte sie ziemlich beeindruckt, denn sie schwärmte beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt im Schatten des Baums am Heimatmuseum: „Hier lohnt es sich, Bürgermeister zu sein.“ Als sie auch in einer anderen Region des Landes ebenfalls ein hübsches Rathaus erblickte, sprach sie spontan in eine Kamera ihre Idee von dem Rathaus-Wettbewerb aus. Denn: „Rathäuser sind die Heimat der Demokratie vor Ort. Sie sind die wichtigsten Zentren der Demokratie in unseren Städten und Gemeinden. Mit unserer Aktion wollen wir sie in den Mittelpunkt rücken“, betont Ina Scharrenbach.

Blick aus einem Fenster des Ratssaals auf den Schlosshof und den Bereich des Haupteingangs. Foto: Stephan Büllesbach

Info Die Geschichte des Grafenschlosses 1189 Die Burg Hückeswagen wird erstmals erwähnt. 1260 Die Hückeswagener Grafen siedeln nach Mähren und verkaufen ihre Grafschaft an die Grafen Berg. 1397 Nach andauernden Verpfändungen von Hückeswagen wird die Burg nun als Schloss bezeichnet. 1884 Das teils verfallene Schloss geht zunächst teilweise in den Besitz der Stadt über, später werden dort die Stadtverwaltung und das Heimatmuseum untergebracht.

Bis zum 31. Oktober konnten Vorschläge von schönen Rathäusern per sozialen Netzwerken an das Ministerium geschickt werden. Dessen Mitarbeiter wählten insgesamt 70 „schöne Rathäuser“ aus, und das Hückeswagener ist in dem Wettbewerb vertreten.

Alleine der Haupteingang des Schlosses ist schon eine Augenweide. Foto: Stephan Büllesbach

„Ende Februar geben wir den Start des Online-Votings über unsere Accounts in den sozialen Medien bekannt“, teilt ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Online-Abstimmung über die Seite url.nrw/schoenstesrathaus ist dann für zwei Wochen „geöffnet“. Schon jetzt sind dort weitere Informationen zur Aktion zu finden, darunter auch alle erstellten Rathaus-Videos, in denen der jeweilige Bürgermeister „sein“ Rathaus in einer knappen Minute vorstellt. Auf dieser Seite wird dann auch die Möglichkeit zur Stimmabgabe geboten, wobei der Ministeriumssprecher betont: „Jeder hat nur eine Stimme und kann nur einmal klicken bzw. abstimmen.“

Das Rathaus, das die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte und somit das schönste im Land sein wird, wird schließlich am 28. März auf dem Heimat-Kongress des Ministeriums bekannt gegeben. Der entsprechende Bürgermeister oder die Bürgermeisterin erhält von der Ministerin einen Preis geehrt. „Die Planungen zum Preis laufen derzeit noch“, berichtet der Sprecher. Dieser werde jedoch eher symbolischer Natur sein, eine Förderung sei nicht mit der Aktion verbunden.