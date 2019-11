„Weihnachten im Schuhkarton“ in Hückeswagen : Sammelaktion wieder ein großer Erfolg

Hückeswagen Dr. Silke Wolff und ihr Sohn Robin blicken auf eine erfolgreiche Aktion zurück. 220 Päckchen wurden weitergegeben. Im kommenden Jahr gibt es erstmals eine eigene Website im Internet, um grundlegende Informationen zu vermitteln.

Das gemeinsame „Miteinander etwas Gutes auf die Beine zu stellen“ wurde dieses Jahr von vielen Schenkenden aktiv thematisiert. „So scheint sich über die Jahre hinweg und durch die Verlässlichkeit der Aktion mit Berichterstattung, gleichbleibenden Ansprechpartnern sowie Zeiträumen und Adressen ein Gemeinschaftsgefühl zwischen allen Beteiligten entwickelt zu haben. Ees wird gesprochen und diskutiert im Café und im Supermarkt und im Netz geteilt“, freut sich Silke Wolff. Die Aktion fange an, „zu Hückeswagen zu gehören“ – das sei ein wirklich tolles Gefühl und stärke ihr und ihrem Sohn natürlich den Rücken. So entwickeln sich auch immer mehr „Päckchen-Pack-Gruppen“: Familien finden sich genauso zum Shoppen und gemeinschaftlichen Packen oft gleich mehrerer Pakete zusammen, wie Kollegen und Abteilungen, Sportteams und Freundeskreise.

Kollekte Die evangelische Kirchengemeinde hat die Aktion in einem Kollektenaufruf bedacht und so den Transport eines Teils derjenigen Päckchen gesichert, die aus verschiedenen Gründen nicht mit Portogeld versehen wurden.

Raum Der besondere Dank von Silke und Robin Wolff geht in diesem Jahr an die Mitglieder des Tennisclubs Blau-Rot Hückeswagen, die für die Aktion schnell und unbürokratisch einen perfekten Raum für die Packaktion zur Verfügung stellten. „So praktisch und angenehm hatten die Spedition und wir es selten“, lobt Silke Wolff.

Hückeswagen : Geschenke im Schuhkarton für Kinder in Not

Auch auf die Statistik geht Silke Wolff in ihrem Abschlussbericht ein: Demnach konnte sie in diesem Jahr wieder 220 Päckchen weitergeben. Diese Zahl gleicht der aus den Jahren 2015 und 2016, während 2017 mit 433 Päckchen und 2018 mit 344 Päckchen absolute Ausnahmejahre waren – „bedingt durch Großaktionen einzelner Unternehmen: 2017 hatte uns die HEW aus einer einmaligen Aktion 117 Päckchen gebracht und 2018 der Tannenhof in Lüttringhausen in einer Sonderaktion 94 Päckchen gesammelt“, berichtet sie. Insgesamt haben die emsigen Spendensammler 226 Kartons erhalten, die in 24 Versandkartons verpackt wurden. Davon stammen 80 Päckchen aus Hückeswagen, 84 von der Annahmestelle im Sana Krankenhaus Radevormwald, 33 von der Annahmestelle Wipperfeld/Bäckerei Fahlenbock und 29 von der Annahmestelle im Tannenhof in Lüttringhausen.