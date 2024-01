Kreisrindviehzuchtverein Oberberg Hückeswagener Rinderzuchtbetriebe haben ausgezeichnete Qualität

Die Rinderhalter des Oberbergischen Kreises hoffen nun, dass die Blauzungenkrankheit, die im Oktober erstmals in NRW festgestellt wurde und zu Restriktionen im Viehhandel geführt hat, sich im laufenden Jahr nicht so dramatisch darstellt, wie der erste Ausbruch in den Jahren 2006 und 2007. Wollen doch die Züchter am 15. September auf dem Betrieb Lohmann in Hückeswagen-Steffenshagen ihre Tiere bei der Kreistierschau des Oberbergischen Kreises präsentieren, bei der auch wieder eine Bezirksschau für Milch- und Fleischrinder geplant ist.