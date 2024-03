Unterwegs mit dem Hückeswagener Revierförster Der Wald „trinkt“ sich satt

Genau das ist in den vergangenen Jahren auch in Hückeswagens Wäldern geschehen – bei den Fichten. Sie ist der sogenannte Brotbaum des Bergischen (und des Sauerlands) und war nach dem Zweiten Weltkrieg an vielen Stellen angepflanzt worden, weil sie schnell wächst und den Bedarf an Bau- und Brennholz zügig decken konnte. „Eigentlich die richtige Strategie“, so Grüter. Nur hatte in den 50er Jahren oder später noch niemand den Klimawandel im Blick, der sich, was den bergischen Wald betrifft, so richtig seit 2018 bemerkbar macht. Denn die Trockenheit dieses heißen Sommers und der in den darauffolgenden drei Jahren machte den Fichten zu schaffen.