Unterwegs mit dem Hückeswagener Revierförster „Endlich wieder Leben im Wald“

Hier in Böckel, mitten in der Natur des nördlichen Hückeswagen, überkommt Heiner Grüter „ein totales Glücksgefühl“. Als der Revierförster das sagt, zeigt er auf das Grün und Violett der blühenden Wälder ringsherum, die das triste Grau der vergangenen Jahre abgelöst haben. Seit 2020, vor allem ab 2021 hatten sich Milliarden von Borkenkäfern in Folge von drei heißen, trockenen Sommern auch durch die Hückeswagener Fichten gefressen. Diese waren abgestorben und standen wie Geisterbäume in den Wäldern, ehe die meisten von ihnen abgeholzt wurden. „Jetzt ist endlich wieder Leben im Wald“, sagt Grüter strahlend und zeigt auf die „im Saft“ stehenden Bäume und den Fingerhut, der sich auf den ehemaligen Kalamitätenflächen breitmacht und den Waldrändern ein sommerlich-frisches Aussehen gibt.